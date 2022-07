World Cleanup Day in Zerbst Aufruf zum gemeinsamen Müllsammeln: Zerbst und Ortschaften beteiligen sich an weltweiter Aktion gegen Umweltverschmutzung

Nach der Premiere im vergangenen Jahr beteiligt sich die Stadt Zerbst morgen zum zweiten Mal an der größten weltweiten Müllsammelaktion, dem sogenannten World Cleanup Day. In der gesamten Einheitsgemeinde sind Einsätze geplant – auch in mehreren Ortschaften.