Außenstelle des Zerbster Standesamtes auf der Lindauer Burg neu hergerichtet

Lindau (pwi). Corona machte im vergangenen Jahr einigen Paaren ihre Hochzeitspläne zunichte. In der Außenstelle des Zerbster Standesamtes in Lindau fanden zum Beispiel gar keine Trauungen statt. In Walternienburg, wo die Termine in den Vorjahren immer ausgebucht waren, wurde nur zweimal geheiratet. Dafür liegen für dieses Jahr wieder zwölf Anmeldungen vor. Auf der Lindauer Burg wollen in diesem Jahr bis jetzt sechs Paare heiraten.

Lindau, wo sich das Trauzimmer im Bergfried der mittelalterlichen Burganlage befindet, könnte sich vielleicht zum neuen Geheimtipp für Heiratswillige entwickeln. Ab diesem Jahr wird den Paaren hier ein ganz neues, attraktives Angebot gemacht. Abendtrauungen sind jetzt möglich, verkündete Kerstin Gudella vom Ordnungsamt der Stadtverwaltung. Wer möchte, kann sich das Ja-Wort zur Zeit des Sonnenuntergangs geben oder ganz bei Dunkelheit und im Kerzen- oder Fackelschein den Weg zum Burgturm beschreiten, bei romantischer Beleuchtung die besondere Atmosphäre genießen.

Die erste Abendtrauung wird es bereits in der kommenden Woche in Lindau geben. Das wird dann auch die erste Trauung in Lindau in diesem Jahr sein. Das Trauzimmer ist bereit, denn auch hier wurden in den vergangenen Monaten einige Veränderungen vorgenommen. Hintergrund war, die Lokalität attraktiver zu machen, so Kerstin Gudella. Da fanden die Standesbeamten die richtigen Ansprechpartner beim Lindauer Heimatverein.

20 Gäste bei der Trauung

Eine neue Anordnung der Bestuhlung und des Tisches des Standesbeamten, vor dem das Brautpaar Platz nimmt, kommt dem gesamten Ablauf der Trauung besser entgegen. Das Brautpaar schreitet den Zugang durch die dicken Mauern direkt geradehin bis zum Tisch, rechts und links nehmen die Gäste Platz. 20 Menschen dürfen sich maximal laut Brandschutzvorgaben in dem Raum aufhalten.

In den Luken der dicken Mauern ringsum sorgen kleine Kerzen für romantische Stimmung. Kerzen brennen auch in den großen Standkronleuchtern seitlich des Tisches. Dass diese alle nicht echt sind, fällt eigentlich nicht auf. Per Fernbedienung können sie geschaltet werden. Neu ist auch eine kronleuchterartige Lampe in der Mitte des Raumes. Für einen neuen Teppich wurde ebenfalls gesorgt.

Das Gelände um den Bergfried hat derweil Potenzial für eine stilvolle Ankunft und einen stilvollen Empfang des frisch getrauten Paares. In der vergangenen Woche waren schon Brautpaare vor Ort, um sich alles anzuschauen. Der Vorsitzende des Heimatvereins, Horst Krüger, freute sich über deren Begeisterung. Er und seine Mitstreiter sind voller Vorfreude, dass es wieder los geht. Zu lange hat man sich schon nicht mehr getroffen.

Burganlage soll attraktiver werden

Es fanden keine Versammlungen, keine Vorstandssitzungen statt, so Krüger. Nur vereinzelt traf man sich mal. Ein paar Arbeiten auf der Burg konnten erledigt werden. Zum Beispiel ist die Terrasse im Burginnenhof nun groß genug, um das Zelt aufzustellen. An der neuen Böschung soll in dieser Woche Gras gesät werden.

Mit einem ersten Arbeitseinsatz auf der Burg wird dann hoffentlich das Vereinsleben demnächst wieder ins Rollen kommen, hofft Horst Krüger. Mit Hilfe der Arbeitskräfte über das Vhs-Bildungswerk konnte das Burgumfeld auf Vordermann gebracht werden. Die Wallanlage präsentiert sich derzeit in einem gepflegten Zustand.

Die gesamte Burganlage soll den Besuchern ein attraktives Ziel sein. Dazu gehört natürlich auch der noch unbefestigte Bereich, der Parkplatz an der Grundschule. Das Vorhaben ist inzwischen auf den Weg gebracht und soll in diesem Jahr umgesetzt werden. In dem Projekt ist auch die Erneuerung der Rampe, die zur Burg hinauf führt, enthalten.

Abendtrauungen ab 17 Uhr möglich

In den Genuss werden die ersten Brautpaare zwar jetzt nicht kommen, aber dennoch dürfte ihnen ihre Trauung in Lindau immer im Gedächtnis bleiben. Die Abendtrauungen könnten ab 18 Uhr bis 21 Uhr, unter Umständen auch 17 Uhr durchgeführt werden. Im Bergfried kann natürlich geheizt werden, so dass Trauungen zu jeder Jahreszeit möglich sind. Für Anmeldungen und Terminabsprachen ist das Standesamt der Stadt Zerbst als Ansprechpartner für die zukünftigen Ehepaare da – Telefon 03923/754-160 oder -161.

Das Zerbster Standesamt betreibt insgesamt vier Außenstellen. Neben Lindau und Walternienburg können sich Paare auch im Zerbster Schloss oder im Faschsaal der Stadthalle das Ja-Wort geben. In Lindau heirateten vor Corona bis zu acht Paare im Jahr. Die Burg erhebt sich auf einem Sandsporn mit Steilabfall nach Westen und Norden zur Nuthe. Die Umfassungsmauer der Oberburg, der dicke Bergfried, und das doppelte Eisentor sind erhalten und wurden aufwendig saniert. Vermutlich ist die Burg im 9. bis 10. Jahrhundert gegründet worden, worauf Funde slawischer Scherben hindeuten. 1179 wurde die Burg unter dem Herren Evererus von Lindau erstmals urkundlich erwähnt.