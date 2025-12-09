Schaden an Oberleitung Bahnstrecke Dessau-Magdeburg: Marder sorgt für Zugausfälle und Schienenersatzverkehr
Seit Montag müssen Bahnreisende zwischen Magdeburg und Dessau mit massiven Einschränkungen rechnen. Es kommt zu Zugausfällen und Schienenersatzverkehr - so ist der aktuelle Stand.
09.12.2025, 11:23
Zerbst - Marder können nicht nur Autos, sondern auch Züge lahm legen. So geschehen auf der Bahnstrecke zwischen Dessau und Magdeburg. Seit Montag (8. Dezember) ist die Strecke teilweise gesperrt, was sich gravierend auf den Zugverkehr auswirkt. Betroffen sind die Regionalzüge der Linie RE 13.