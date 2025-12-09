Seit Montag müssen Bahnreisende zwischen Magdeburg und Dessau mit massiven Einschränkungen rechnen. Es kommt zu Zugausfällen und Schienenersatzverkehr - so ist der aktuelle Stand.

Derzeit kommt es auf der Bahnstrecke zwischen Dessau und Magdeburg zu Zugausfällen und Schienenersatzverkehr.

Zerbst - Marder können nicht nur Autos, sondern auch Züge lahm legen. So geschehen auf der Bahnstrecke zwischen Dessau und Magdeburg. Seit Montag (8. Dezember) ist die Strecke teilweise gesperrt, was sich gravierend auf den Zugverkehr auswirkt. Betroffen sind die Regionalzüge der Linie RE 13.