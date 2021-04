Bauarbeiten auf der Bundesstraße 184 in Zerbst führen ab 19. April zu Verkehrsbehinderungen

Zerbst (vs). Ab kommendem Montag, den 19. April, könnte es in den Innenstadtbereichen der Bundesstraßen 184 und 187a in Zerbst zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen. Im Rahmen der turnusmäßigen Zustandserfassung der Straßenoberbaubefestigungen wurden in Zerbst auf der B 184 Schäden in den Asphaltschichten festgestellt.

Wie Peter Mennicke, Sprecher im Magdeburger Verkehrsministerium, mitgeteilt hat, ergibt sich daraus dringender Handlungsbedarf. „Das betrifft den Knotenpunkt der B 184 im Einmündungsbereich der Kirschallee. Hier musste umgehend eine Sanierung vorbereitet werden, was nun abgeschlossen ist. Die Sanierung wird am kommenden Montag, 19. April, beginnen“, so der Ministeriumssprecher.

Umleitung führt durch Teile der Zerbster Innenstadt

Im Bereich des Knotenpunktes Kirschallee sollen deshalb rund 2000 Quadratmeter der bestehenden Asphaltdeckschicht abgefräst werden. Anschließend wird eine neue Asphaltschicht eingebaut. Die Baukosten sollen voraussichtlich etwa 75.000 Euro betragen.

„Ab Montag, 19. April, wird der Bereich ab zirka 8 Uhr halbseitig gesperrt“, informiert Mennicke. Fahrzeuge, die in Richtung Magdeburg unterwegs sind, können den Abschnitt während der Bauarbeiten weiterhin befahren. Der Richtungsverkehr nach Dessau-Roßlau wird ab der Kreuzung B 184 Alter Teich über die B 187a, also über die Friedrich-Naumann-Straße, Bahnhofstraße, Karl-Marx-Straße, Biaser Straße und den Ahornweg zurück auf die B 184 geführt.

Wie der Ministeriumssprecher weiter mitteilt, sollen die Bauarbeiten bis voraussichtlich Sonnabend, 24. April, andauern. Ortskundige sollten den Baustellenbereich und die Umleitungsstrecke möglichst umfahren.