Gegen 8.30 Uhr startete am 8. Januar in Zerbst der Treckerkonvoi zur Protestkundgebung nach Magdeburg.

Zerbst - Der bundesweite Bauernprotest sorgte in Zerbst am Morgen des 8. Januar für ein ungewohntes Bild: Auf dem unteren Markt versammelten sich ab 8 Uhr immer mehr Traktoren – fast 30 sollten es am Ende sein, als sich der Konvoi eine halbe Stunde später - mit viel Kritik im Gepäck - in Richtung Magdeburg in Bewegung setzte.