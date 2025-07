Immer mehr Menschen wünschen sich naturnahe Bestattungen. Auch in Zerbst und seinen Ortsteilen setzt sich der Trend zur Baumbestattung durch – mit konkreten Plänen vor Ort.

Steutz. - 15 kommunale und mehr als 20 kirchliche Friedhöfe gibt es in der Einheitsgemeinde Stadt Zerbst. Jeder ist unterschiedlich gestaltet. In den vergangenen Jahren wurden etliche Urnengemeinschaftsanlagen angelegt. Steutz verfügt schon seit Langem über eine solche Anlage.

In den letzten Jahren geht der Trend auch vermehrt zu Baumbestattungen. Dabei werden Urnen rund um einen Baum eingelassen – mit Tafeln oder anderer Beschriftung, oder auch ganz ohne. Auf dem Heidetorfriedhof gibt es schöne Anlagen als Baumscheibe. Auch in den Dörfern sind solche Bestattungen vorstellbar – und es gibt sie dort bereits. Ein jüngeres Beispiel ist eine Anlage auf dem kirchlichen Friedhof in Eichholz.

Freie Plätze auf Urnengemeinschaftsanlage füllen

In Walternienburg hat der Ortschaftsrat ebenfalls den Wunsch geäußert, Bestattungen rund um neu angepflanzte Bäume in Form von Baumscheiben vorzunehmen – wahlweise anonym oder mit Namensschild. Derzeit gibt es dort jedoch noch freie Plätze in der vorhandenen Urnengemeinschaftsanlage.

Für Steutz erhielt Ortsbürgermeisterin Gundel Schayka aus der Verwaltung die Auskunft, dass es eine neue Anlage unter Bäumen nicht geben werde, solange die vorhandene Anlage nicht voll ist. Das kann dann noch eine Weile dauern: 9 von 40 Plätzen seien noch frei, wie Schayka mitteilte.

Die „Grüne Wiese“ sehe ungepflegt aus, befand man im Steutzer Ortschaftsrat. Die Bestattung unter Bäumen würde man dennoch gerne umsetzen. Konkrete Vorstellungen gibt es bereits: Als ideal gilt der Platz an den Buchen Nummer 15 und 16. Es sollte auf jeder Baumgrabstelle eine Platte mit einheitlichen Abmessungen aufgelegt werden, die Beschriftung könnte individuell erfolgen.

In Bärenthoren soll Ruhewald angelegt werden

Eine Ablagemöglichkeit für Bepflanzungen oder andere Gegenstände soll es dort nicht geben – dafür sei die Grüne Wiese vorgesehen. Auf einer Bank mit Blickrichtung zur Aue könnten Friedhofsbesucher verweilen und innehalten.

Die Vorstellungen führt der Steutzer Ortschaftsrat auch in seiner Wunschliste für die Haushaltsplanung 2026 auf. Wer sich eine Baumbestattung wünscht und vor Ort keine Möglichkeit dazu hat, geht möglicherweise anderswohin, befürchtet Gundel Schayka.

Eine Alternative könnte künftig der Ruhewald in Bärenthoren bieten, wo die Urne eines Verstorbenen an den Wurzeln eines Baumes im Wald beigesetzt wird. Ob dieses Vorhaben tatsächlich realisiert wird, ist jedoch noch offen.