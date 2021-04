Beim ersten Zerbster Frühjahrsputz kommen mehrere Tonnen Müll zusammen

Während des Frühjahrsputzes am 10. April sammelte Sybille Flietel mit anderen Frewilligen den an der Zerbster Toberentz-Villa zu Hauf liegenden Müll ein.

Zerbst

Über zehn Tonnen Müll und 72 Autoreifen sind die Bilanz des Aktionstages „Saubere Landschaften“. Gemeinsam mit der Stadt hatte die Bürgerinitiative „Zerbst blüht auf“ am 10. April mit Unterstützung der Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke zum Frühjahrsputz aufgerufen. Auch in mehreren Orten des Umlandes beteiligten sich Jung und Alt an der Aktion und füllten die aufgestellten Container. Reichlich achtlos weggeworfenen Unrat sammelten die zahlreichen Teilnehmer im Laufe weniger Stunden ein.

„Ich sehe die Zahlen mit gemischten Gefühlen“, kommentierte Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) die enorme Müllmenge. Einerseits sei es schön, dass dank des Einsatzes all der Freiwilligen Straßen und Grünanlagen von Flaschen, Verpackungen und den verschiedensten illegalen Ablagerungen befreit werden konnten. „Andererseits ist es schlimm, dass so viel zusammengekommen ist“, sagte der Rathauschef.

Positiv überrascht von reger Beteiligung

Er selbst beteiligte sich an dem Frühjahrsputz, der erstmals in der Form stattgefunden hat . Nach dem „guten Start“, so Dittmann, soll der Aktionstag fortan zu einem festen Termin im Kalender werden. Immer am letzten Wochenende im März - ausgenommen Ostern fällt darauf - soll jener künftig stattfinden. Für 2022 kann sich da jeder, der mitmachen will, schon mal den 26. März vormerken. Bereits am 18. September soll es zudem anlässlich des World Cleanup Day, des weltweiten Aufräumtages, wie schon 2020 - damals angeschoben von der Jungen Union in Zerbst - wieder eine Müllsammelaktion geben.

Denn es liegt mehr als genug Unrat in der Landschaft, wie Fabian Groh in der Auswertungsrunde konstatierte, an der neben dem Rathauschef ebenfalls Ordnungsamtsleiterin Kerstin Gudella und Bauhofchef Michael Lindner teilnahmen. Groh blickte positiv auf die gelungene Premiere zurück: „Als Bürgerinitiative waren wir positiv überrascht über die Resonanz und überwältigt von der Beteiligung.“ Ortsbürgermeister hätten mit Handzetteln für die Aktion geworben, Heimatvereine kurzfristig Einsätze organisiert und andere sich spontan zur Teilnahme entschlossen.

Müllsammeln soll zur Tradition werden

Eckhard Schmidt würde sich wünschen, dass sich die beiden Müllsammelaktionen im Frühjahr und Herbst als selbstverständlich etablieren und zur Routine werden. Damit verbindet der Sprecher der Bürgerinitiative die Hoffnung, dass sich immer mehr Helfer finden, die mit anpacken, um letztlich immer mehr Menschen für das Thema Umweltverschmutzung zu sensibilisieren. „Ideal wäre, wenn wir irgendwann mit leeren Säcken heimkehren“, bemerkte Dittmann wohlwissend, dass dies vorerst Utopie ist.

Dennoch sollten Schritte unternommen werden, um das Müllproblem einzudämmen, fand Eckhard Schmidt. An bekannten Stellen, wo besonders gern Abfall und anderer Unrat entsorgt wird, könnte man Halte- und Parkverbote einrichten. Auch die Errichtung von Barrieren, die das Befahren dieser Orte wie beispielsweise am Zerbster Stiefelknecht verhindern, schlägt er vor. „Da müssen wir uns die Standorte genau anschauen, inwiefern wir es entschärfen können“, sagte Dittmann.

Bauhof stellt mehr Abfallbehälter auf

Darüber hinaus regte Eckhard Schmidt das Aufstellen zusätzlicher Müllkörbe an, getreu dem Motto „Lieber ein paar mehr als zu wenig“. „Das wirkt sich positiv aus“, gestand Michael Lindner. Er denkt dabei an die Bushaltestellen, an denen es bislang keine Abfallbehälter gab und die seit Kurzem welche besitzen. Wie der Bauhofleiter berichtete, werden nach und nach ebenfalls alle öffentlichen Bänke mit Müllkörben versehen. Auch an Spielplätzen soll geschaut werden, wo noch Bedarf besteht. Denn: „Wir haben jedes Jahr mehr Müll, der von uns eingesammelt wird“, so Lindner. Vor allem im Bereich von Kleingartenanlagen werde zunehmend Unrat abgeladen, schilderte er seine Beobachtung.

Im Ergebnis der Gesprächsrunde sollen zudem an Lkw-Stellplätzen - unter anderem am Zerbster Schützenplatz und am Tivoli - 120-Liter-Tonnen aufgestellt und entsprechend gesichert werden. Die Leerung kann der Bauhof mit seinem Müllfahrzeug selbst übernehmen. Dieser probeweise Test soll über einen gewissen Zeitraum laufen und dann ausgewertet werden. „Ich denke, es wird einen gewissen Erfolg haben“, meinte Eckhard Schmidt.

Zugleich nutzt er die Gelegenheit, um sich für eine personelle Aufstockung des Bauhofs auszusprechen. Die Anregung einer „sukzessiven Stellenerhöhung“ vernahm der Bürgermeister zwar, wies zugleich aber auf die damit verbundenen Kosten hin. In Anbetracht eines ausgeglichenen Haushalts, der einer Kommune ihre Freiheiten lässt, müsste die Finanzierung eines solchen Vorhabens gewährleistet sein. Will heißen, an anderer Stelle müsste eingespart oder müssten eben entsprechende Einnahmen durch die Erhöhung von Steuern oder Kita-Beiträgen erzielt werden, wie Dittmann verdeutlichte.