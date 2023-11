Das Landgericht in Dessau.

Dessau/Zerbst - In der Beweisaufnahme gegen einen mehrfach vorbestraften Zerbster, der sich in einem Berufungsprozess auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr, Diebstahls, gefährlicher Körperverletzung und unerlaubten Erwerbs von Betäubungsmitteln zu verantworten hat, standen am zweiten Prozesstag vor der 4. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau die verbotenen Kraftfahrzeugrennen im Vordergrund.