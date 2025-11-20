Wie in jedem Jahr laden Kinder und Pädagogen der Schule Am Heidetor auch in diesem Jahr wieder zu ihrem traditionellen Weihnachtsmarkt ein. Wer also kleine Geschenke sucht, der ist hier genau richtig.

Besinnlich in den Advent: Zerbster Schule Am Heidetor lädt wieder zum Weihnachtsmarkt ein

Ein zweites Modell der Zerbst-Tasse wird ebenso angeboten, wie jede Menge Deko-Artikel.

Zerbst - Der beliebte Weihnachtsmarkt der Schule am Heidetor in Zerbst öffnet am Donnerstag vor dem 1. Advent, also am 27. November, wieder seine Pforten. „Diesmal starten wir bereits um 9 Uhr, damit viele Kinder- und Schülergruppen kommen können. In den Schülerfirmen und in den Klassen wird fleißig gewerkelt. Die Besucher können sich also auf traditionelle Advents- und Weihnachtsdekoration freuen, ganz individuell und einzigartig gesteckt und gebunden“, sagt Silke Schmidt-Dittmann, Pädagogin im Haus.