Bildungsminister Jan Riedel besucht gefährdete Zerbster Grundschule in Lindau und Steutz: Bringt er Sondergenehmigungen mit?

Die Steutzer Grundschule kämpft ums Überleben - wird es auch 2026 noch eine Einschulungsfeier am Standort geben wie in diesem Jahr?

Zerbst - Wie die Stadtverwaltung jüngst informierte, wird Sachsen-Anhalts Bildungsminister Jan Riedel (CDU) am 6. November die Grundschulen in Lindau und Steutz besuchen. Beide Bildungseinrichtungen stehen auf der Kippe. Es geht um Mindestschülerzahlen, die einzuhalten sind.