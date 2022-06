Brand in Güterglück: Feuerwehr muss mit vier Fahrzeugen ausrücken

Zu einem in der Nacht zum Freitag ausgebrochenen Feuer musste die Güterglücker Feuerwehr in der Einheitsgemeinde Zerbst ausrücken. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In Güterglück brannte eine Laube völlig nieder.

Güterglück - Donnerstagnacht brannte mitten in Güterglück eine Gartenlaube lichterloh. Um 3.29 Uhr löste die Leitstelle den Alarm aus. Zu einem Kleinbrand, so zeigten es die Pieper an, wurde die Ortsfeuerwehr Güterglück gerufen.