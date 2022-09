Brand in Nedlitz: Waldgaststätte bleibt vorerst geschlossen

Großer Feuerwehreinsatz in Nedlitz: In der Waldgaststätte „Eckernkamp“ brach ein Brand aus. Das Lokal kann bis auf Weiteres nicht betrieben werden.

Um an den brennenden Dachstuhl zu gelangen, mussten die Feuerwehrleute zunächst die Blechplatten entfernen.

Nedlitz - In der Nedlitzer Waldgaststätte „Eckernkamp“ ist am Sonntag (25. September) ein Brand ausgebrochen. Zwei Personen kamen wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Der Schaden am Gebäude ist derart gravierend, dass ein Weiterbetrieb des Lokals vorerst nicht möglich ist.