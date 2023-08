Mit gleich zwei Gebäudebränden hatten es die Zerbster Feuerwehren am gestrigen Dienstag zu tun. Kurz nach Mitternacht stand ein alter Gutshof in Polenzko in Flammen. Gegen 6.30 Uhr kam es in Jütrichau vermutlich zu einem Kabelbrand.

Polenzko/Jütrichau - In der Nacht vom Montag zum Dienstag stand in Polenzko ein altes Gutshaus in Flammen. Der Alarm ist kurz nach Mitternacht bei den Feuerwehren eingegangen. „Das Gebäude brannte, anders als in der Alarmierung geschrieben stand, noch nicht in voller Ausdehnung“, sagt Stadtwehrleiter Denis Barycza, der den Einsatz gemeinsam mit seinem Stellvertreter Denis Hofmann geleitet hat.