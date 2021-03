Die Feuerwehr in Zerbst wurde zu einem Einsatz gerufen, der durch einen Topf ausgelöst wurde. Symbolfoto: dpa

Aus einer Wohnung eines Wohnblocks in Zerbst zog Donnerstag Qualm. Grund dafür war ein Topf.

Zerbst l Die Zerbster Ortsfeuerwehr wurde gestern Mittag zu einem Wohnungsbrand auf die Heide gerufen. Gegen 11.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Unter anderem mit dem Hubsteiger rückten die Kameraden aus, wobei sich herausstellte, dass sich der tatsächliche Einsatzort in der Haselopstraße direkt gegenüber der dortigen Kita Heide befand.



Aus einer Wohnung in der obersten Etage eines dreigeschossigen Wohnblocks zog Qualm. „Der Klassiker – ein Topf stand auf dem noch angeschalteten Herd“, berichtet Ortswehr- und Einsatzleiter Steffen Schneider.



Glücklicherweise jedoch kamen mehrere Faktoren zusammen – der Rauchmelder schlug an, und aufmerksame Zeugen alarmierten die Feuerwehr. Außerdem besaß ein Nachbar einen Schlüssel für die betroffene Wohnung, die so gerade noch rechtzeitig geöffnet werden konnte. „Nur etwa fünf Minuten später und die Küche wäre in Brand geraten“, sagt Schneider.



Nur Sachschaden, keine verletzte Person

Der Bewohner selbst war nicht zu Hause, erschien allerdings wenig später vor Ort. Laut den ersten Ermittlungen der Polizei hatte der 32-Jährige vor Verlassen der Wohnung versäumt, den Küchenherd auszuschalten, so dass der Topf darauf schließlich anbrannte.



Die verqualmten Räume wurden kräftig durch Öffnen der Fenster und mittels Überdrucklüfter gelüftet, bevor die Feuerwehr noch einmal überprüfte, dass sich in den Hängeschränken über dem Herd keine Glutnester gebildet hatten.



Insgesamt waren elf Feuerwehrleute mit vier Fahrzeugen im Einsatz, wie Steffen Schneider informierte. Der entstandene Sachschaden wird laut Polizeisprecher Michael Däumich auf rund 1500 Euro geschätzt.