Schon wieder ein Feuer und schon wieder waren wohl Zündler am Werk. Die Feuerwehr ist sauer. Was die Polizei bislang weiß.

Brände in Zerbst nehmen kein Ende: Unbekannte zünden Holzstämme am ehemaligen Autokino an

Ein Brand am ehemaligen Autokino in der Biaser Straße rufen Polizei und Feuerwehr auf den Plan.

Zerbst - Am Mittwoch hat ein Brandstifter einen Holzstapel auf dem Gelände des einstigen Autokinos in der Biaser Straße in Brand gesetzt, dessen ist sich Ortswehrleiter Steffen Schneider ziemlich sicher. „Dass sich gestapelte Baumstämme in irgendeiner Form selbst entzünden, bei minus fünf Grad Celsius, das halte ich für ziemlich ausgeschlossen", sagt Schneider.