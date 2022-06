Ermittlungserfolg Brandserie in Zerbst aufgeklärt - Polizei und Staatsanwaltschaft Dessau ermitteln Feuerwehrmann

Immer wieder hatte es in den vergangenen Monaten in und um Zerbst gebrannt. Schnell war klar, dass hier jemand zündelt. Am 6. Dezember nun konnten Polizei und Staatsanwaltschaft einen Ermittlungserfolg vermelden. Der mutmaßliche Brandstifter ist gefasst.