Kein Schlaf für die Zerbster Feuerwehr. Jetzt standen gleich in zwei aufeinanderfolgenden Nächten mehrere Container in Flammen. Wann wird der Brandstifter endlich gefasst?

In der Nacht zum 26. April brannten in Zerbst wieder Müllcontainer.

Zerbst - Wer zündelt da immer wieder mitten in Zerbst? Handelt es sich um einen Serientäter oder sind es verschiedene Brandstifter, die nachts losziehen, um Feuer zu legen? Fakt ist, an diesem Wochenende kam es gleich in zwei aufeinanderfolgenden Nächten an mehreren Stellen der Stadt zu Containerbränden. Die Kriminalpolizei ermittelt inzwischen verstärkt, um den oder die Feuerteufel endlich zu fassen.