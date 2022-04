Brückenschlag in Gang gesetzt: Kooperation zwischen Heidetor-Schule und Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband

Der Startschuss ist gefallen. Die „Schule am Heidetor“ in Zerbst hat im Rahmen des Projektes „Brückenschlag – Von der Teilnahme an Jugend trainiert für Paralympics in den Sportverein“ eine Kooperationsvereinbarung mit dem Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband Sachsen-Anhalt e. V. unterzeichnet.

Zerbst - Sport wird an der Zerbster „Schule am Heidetor“ großgeschrieben. „Sport ist unverzichtbar“, sagt die Schulleiterin Sylvia Focke. „Selbstverwirklichung in sozialer Integration“ hat sich die Schule auf die Fahne geschrieben und wo wäre das am besten umzusetzen als im Sport. Bei den drei standardmäßigen Sportstunden in der Woche belässt man es deshalb nicht an der Schule. Viele zusätzliche Angebote gibt es für die Schüler – vom Voltigieren über Schwimmen, Fußball, Tischtennis, Unihockey, Aerobic, bis hin zu Leichathletik- und Lauf-AG. Die Zerbster Schüler nehmen an Läufen, Fußballturnieren und Schwimmwettkämpfen teil.