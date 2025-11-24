Wenn Nähen Mut macht: Zerbsterin näht Herzkissen für Brustkrebs-Patientinnen und sucht weitere Mitstreiter.

Wenn nach einer Mammographie die Diagnose Brustkrebs heißt, steht Betroffenen eine außergewöhnliche körperliche und seelische Belastung bevor - wie Herzkissen-Näherinnen hier helfen.

Zerbst/Magdeburg - Jährlich erkranken rund 75.000 Menschen in Deutschland an Brustkrebs. Hauptsächlich handelt es sich um Frauen, die sich plötzlich mit dieser lebenseinschneidenden Diagnose konfrontiert sehen. Operation, Bestrahlung und Chemotherapie belasten körperlich und seelisch. Hier wollen Herzkissen-Näherinnen den Schmerz ein wenig lindern und zugleich Zuversicht schenken - so wie die Zerbsterin Sabine Grüneberg.