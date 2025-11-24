Außergewöhnliches Engagement Brustkrebs-Hilfe mit Herz: Wie Zerbsterin Hoffnung und Schmerzfreiheit schenkt
Wenn Nähen Mut macht: Zerbsterin näht Herzkissen für Brustkrebs-Patientinnen und sucht weitere Mitstreiter.
Zerbst/Magdeburg - Jährlich erkranken rund 75.000 Menschen in Deutschland an Brustkrebs. Hauptsächlich handelt es sich um Frauen, die sich plötzlich mit dieser lebenseinschneidenden Diagnose konfrontiert sehen. Operation, Bestrahlung und Chemotherapie belasten körperlich und seelisch. Hier wollen Herzkissen-Näherinnen den Schmerz ein wenig lindern und zugleich Zuversicht schenken - so wie die Zerbsterin Sabine Grüneberg.