Bürgerhäuser sind in den Dörfern rund um Zerbst wichtig fürs Leben in der Gemeinschaft. Ihre Nutzung kostet. Wird es nun teurer?

Landleben in Zerbst

Zerbst - Wie sollen Benutzung und Entgelthöhe für die Bürgerhäuser der Stadt Zerbst künftig geregelt sein? Das Thema macht derzeit gerade die Runde in den Ortschaften. Alles wird teurer, auch die Nutzung der Bürgerhäuser. Es gibt insgesamt 28 Räumlichkeiten - in einigen Bürger- oder Gemeindehäusern stehen mehrere Räume in einem Objekt zur Nutzung zur Verfügung, die erfasst sind. Sieben Häuser oder Räume davon werden durch die BWZ verwaltet.