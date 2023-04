Öffentlicher Dienst Bürgermeister Andreas Dittmann zum Tarifabschluss: „Wir werden im Stadtrat über Entgelte und Kommunalsteuern zu diskutieren haben“

Die Kuh ist vom Eis! Der Tarifstreit im öffentlichen Dienst ist beendet. Doch die zusätzlichen Kosten für die Zerbster Stadtkasse gehen in die Millionen. Zahlen am Ende die Bürger durch Gebühren- und Steuererhöhungen die Zeche? Was heißt das für die Zerbster? Volksstimme-Reporter Thomas Kirchner hat diese Frage Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) gestellt.