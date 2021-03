Tom Dupke und Martin Roschig (rechts), Inhaber der Raben-Apotheke auf dem Markt und der Neuen-Apotheke an der Dessauer Straße, bieten ab 8. März in der Dessauer Straße kostenpflichtige Corona-Tests an. Foto: Thomas Kirchner

Die Möglichkeiten sich in der Einheitsgemeinde Zerbst auf das Coronavirus testen zu lassen halten sich für die Bürger eher in Grenzen.

Zerbst l Neben Lehrern und Schüler soll nun auch allen asymptomatischen Bürgern, also Menschen ohne Symptome, ab Montag mindestens einmal pro Woche ein kostenloser Corona-Schnelltest einschließlich einer Bescheinigung über das Testergebnis angeboten werden. Geschehen soll dies in einem vom jeweiligen Land oder der jeweiligen Kommune betriebenen Testzentrum, bei vom Land oder der Kommune beauftragten Dritten oder in Arztpraxen. Die Kosten übernimmt der Bund.



Das haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten am Mittwoch beschlossen. Dazu bilden Bund und Länder eine gemeinsame Taskforce Testlogistik, um die größtmögliche Verfügbarkeit und zügige Lieferung von Schnelltests sicherzustellen. Tests rücken jetzt also mehr in den Fokus auf den Weg zu den langersehnten Lockerungen. Das war bis vor Kurzem noch anders.



Keine Testmöglichkeiten in Zerbst?

Das Mittel der Wahl, um das Virus im Zaum zu halten, sei die Quarantäne und die Isolation, nicht der Test. Der Test sei nur eine Momentaufnahme, sagte Anhalt-Bitterfeld Gesundheitsamtschefin noch kurz vor Weihnachten in einem Volksstimme-Interview. Ob es deswegen so wenig Testmöglichkeiten für die Bürger im Landkreis gibt, bleibt offen.



Laut der erwähnten Liste der KV können sich derzeit die Anhalt-Bitterfelder lediglich im Fieberzentrum Bitterfeld und vier Arztpraxen – zwei in Zörbig, eine in Bitterfeld und eine in der Gemeinde Muldestausee – auf das Coronavirus testen lassen. Testmöglichkeiten in Zerbst findet man auf der Liste nicht. Zum Vergleich: In Dessau-Roßlau sieben, im Salzlandkreis zwölf und im Jerichower Land 16 Fieberambulanzen, Abstrichstellen oder Arztpraxen, wo sich Bürger testen lassen können.



Arztpraxen bieten PCR-Tests an

Auf Nachfrage bei vielen Arztpraxen in Zerbst sei dies jedoch möglich. „Patienten mit Symptomen können einen für sie kostenlosen PCR-Test bei uns machen. Dieser wird dann nach Dessau ins Labor geschickt und einen Tag später erfolgt die Auswertung“, berichtet beispielsweise Beatrix Haake, Kassenärztin mit Praxis in Zerbst. „Kosten entsehen bei Tests ohne Symptome und beim Antikörpertest. Der Antikörpertest kostet circa 17 Euro“, so Haake weiter.



Aus anderen Arztpraxen ist zu hören, dass ein PCR-Test bei Symptomen oder bei direkten Kontaktpersonen auch kein Problem sei, ohne jedoch nicht möglich. Auch Schnelltests werden meistens nicht angeboten. Alles läuft über die Labore.



Kein vollständiger Überblick

Die Kassenärztliche Vereinigung antwortet: „Die KVSA hat im letzten Jahr alle Praxen angeschrieben und um Mitteilung gebeten, in welchen Praxen PCR-Testungen für die genannten Anlässe durchgeführt werden. Des Weiteren wurde um Einverständnis zur Veröffentlichung auf der Homepage gebeten. Die Übersicht gibt damit keinen vollständigen Überblick über testende Praxen, da die Praxen, die ihre eigenen Patienten testen, aber nicht veröffentlicht werden wollten, sich darin nicht finden.“



Auch Tom Dupke und Martin Roschig, Inhaber der Raben-Apotheke auf dem Markt und der Neuen-Apotheke in der Dessauer Straße bieten ab 8. März in der Dessauer Straße Corona-Tests an, allerdings Schnellteste. „Jeder, der sich testen lassen möchte, kann sich ab Montag in der Apotheke melden“, sagt Martin Roschig. Zunächst sei keine Anmeldung nötig. „Die getesteten Personen bekommen von uns eine schriftliche Bestätigung mit dem Ergebnis, die man bei den Selbsttests, die ja demnächst im Handel erhältlich sein werden, auch bei uns, nicht hat“, erklärt Roschig.



29 Euro für Test und Bestätigung

29 Euro koste zunächst ein Test inklusive der schriftlichen Bestätigung. „Damit liegen wir noch im unteren Preisbereich“, ergänzt Tom Dupke. Wo und wie die kostenlosen Tests angeboten werden, wissen die beiden Apotheker noch nicht. Schon als Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) das erste Mal flächendeckende Tests ins Spiel brachte, hatten die beiden Männer versucht nähere Infos zu bekommen. „Doch niemand konnte Auskunft geben, auch die Landkreisverwaltung nicht. Die verwiese wieder auf das Gesundheitsministerium, da ihnen keinen Informationen dazu vorlägen“, macht Dupke deutlich.



Um die kostenlosen Tests anbieten zu können, müsste der Landkreis oder die Kommune geeignete Dritte den Auftrag dazu erteilen. Doch um überhaupt Tests für Jedermann anbieten zu können, insbesondere auch für Personen ohne Symptome, haben wir uns dazu entschlossen erst einmal kostenpflichtige Tests, mit einem Abstrich aus dem vorderen Nasenbereich und der Ergebnisbescheinigung anzubieten“, sind sich die beiden Männer einig.



Schnelltests lieber in Apotheken

Dupke und Roschig bieten auch an, in Schulen oder Unternehmen, wenn der Bedarf und Wunsch bestehen, Personen, die dort die Tests durchführen, entsprechend zu schulen. „Wir haben beide ein Zertifikat, dass neben der Durchführung von Schnelltests auch entsprechende Schulungen und Demonstrationen, wie die Tests angewendet werden, erlaubt“, ergänzt Dupke noch.



Fakt ist also, dass PCR-Tests bei den Hausarztpraxen bei Symptomen kein Problem darstellt. Sinnvoll ist es sicherlich, vorab die Praxis anzurufen und nachzufragen, inwiefern ein PCR-Test auch ohne Symptome machbar ist. Für die Schnelltests gilt: In den nächsten Zeit sind Apotheken die richtigen Ansprechpartner. Bei einem positiven Schnelltests in Eigenregie (Selbsttests) muss derjenige sich unverzüglich in Quaratäne begeben und das Gesundheitsamt informieren. Danach erfolgt ein PCR-Tests, um das Ergebnis zu verifizieren.