Bislang gibt es keine neuen Corona-Infizierten bei Anhalter Fleischwaren Zerbst und Wiesenhof Reuden.

Zerbst l Alle bei der Anhalter Fleischwaren GmbH in Zerbst vom Gesundheitsamt durchgeführten Corona-Tests sind bisher negativ ausgefallen. Dies teilte Landkreissprecher Udo Pawelczyk auf Nachfrage mit.

„Getestet wurden alle anwesenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowohl aus der Produktion als auch aus der Verwaltung“, so Pawelczyk. Zuletzt seien das 79 Personen – zuzüglich zu den schon vorher getesteten rund 300 Personen. „Die Testquote liegt damit bei rund 80 Prozent“, erklärt der Landkreissprecher. In diesem Zusammenhang habe das Gesundheitsamt betont, dass die Zusammenarbeit mit dem Zerbster Unternehmen sehr kooperativ gewesen sei.

„Mitarbeiter des Gesundheitsamtes haben zudem die Einhaltung der Bestimmungen der geltenden Eindämmungsverordnung geprüft“, erläutert Pawelczyk. Es sei festgestellt worden, dass vor Ort sehr gute hygienische Bedingungen vorliegen. „Es liegt ein stimmiges Hygienekonzept vor, das auch vorbildlich in der Praxis umgesetzt wird, betont er.

Was die Fläminger Entenspezialitäten in Reuden-Süd betreffe, weise er darauf hin, dass bereits Mitte Mai rund 50 Prozent der Belegschaft auf Covid-19 getestet wurden – allesamt mit negativem Ergebnis. „Zudem ist das Gesundheitsamt des Landkreises am kommenden Mittwoch erneut vor Ort, um jeden der etwa 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einem Test zu unterziehen. Die Ergebnisse werden am Freitag erwartet, kündigt er an.

Zur Testung der Allfein Mitarbeiter gebe es noch keinen Termin, teilte er weiter mit.