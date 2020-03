Helios Klinik in Zerbst ist derzeit gesperrt. Archivfoto: Thomas Kirchner

Nun hat das Corona-Virus wohl auch Sachsen-Anhalt erreicht. Ein in Sachsen lebender Arzt hat sich infiziert.

Zerbst (dpa) l Das Krankenhaus in Zerbst ist zunächst für neue Patienten und Besucher gesperrt. Grund dafür ist, dass in der Einrichtung ein Arzt aus Sachsen arbeitet, der positiv auf das neuartige Coronavirus getestet wurde, wie der Landkreis Anhalt-Bitterfeld am Sonntag mitteilte. Der Fall zählt statistisch nicht zu Sachsen-Anhalt, nach Angaben des Sozialministeriums wurde bis Sonntagmittag bei keinem Sachsen-Anhalter eine Infektion mit dem Erreger Sars-Cov-2 nachgewiesen.

Der Mann war zuvor im besonders von Corona betroffenen Südtirol gewesen und weise leichte Beschwerden auf. Derzeit laufe die Suche nach Menschen, die mit dem Arzt Kontakt hatten, teilte der Kreis weiter mit. Es seien bereits erste Abstriche genommen worden, um sie auf den Erreger zu testen.

Welche weiteren Maßnahmen nötig sind, will der Kreis entscheiden, wenn weitere Testergebnisse vorliegen. Damit sei nicht vor Montag zu rechnen. Zunächst verfügte der Kreis nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt, dass im Zerbster Krankenhaus weder neue Patienten aufgenommen werden noch Besucher ins Krankenhaus dürfen.

Bis Sonntagmittag war Sachsen-Anhalt weiterhin das einzige Bundesland, in dem keine Infektion mit Sars-Cov-2 nachgewiesen wurde. Derzeit kehren jedoch mehrere Schülergruppen von Skifreizeiten sowie Urlauber aus Südtirol nach Sachsen-Anhalt zurück. Die norditalienische Region ist als Risikogebiet für Corona eingestuft.

