Darum setzen sich Zerbster Ciervisti-Schüler als Streitschlichter ein

Ronney - Drei- viermal habe sie schon eingegriffen, erzählt Marie Hemmerling. Alleine oder zu zweit. Wenn man es geschafft hat, das Problem zu lösen, sei das ein Erfolgserlebnis. „Dann bin ich zufrieden, dass nicht noch mehr passiert“, sagt die Neuntklässlerin. Die 15-Jährige gehört zu den Streitschlichtern der Zerbster Ganztagsschule Ciervisti. Seit der 5. Klasse gehört sie schon zu der Gruppe. Jeden Mittwoch kommen diese Schüler zusammen, um zu lernen und zu üben, wie man mit Streitigkeiten und Auseinandersetzungen umgeht, wie man Konflikte friedlich löst. „Man sammelt immer neue Erfahrungen und lernt dazu“, sagt Marie. Das Wissen lasse sich dann nicht nur auf dem Schulhof, sondern auch in der Familie oder im Freundeskreis anwenden. An einen Tisch setzen, in ruhigem Ton miteinander reden, das reicht oftmals schon. Zu den „alten Hasen“ zählt inzwischen auch der 16-jährige Felix Schmidt. Er ist ebenfalls seit der 5. Klasse dabei. Damals schienen ihm die Streitschlichter das interessanteste unter den zu wählenden Angeboten. Das könnte gut werden und Spaß machen, dachte er sich. Und da machten ja auch die Großen mit. Wenn er nächstes Schuljahr in der 10. Klasse ist, wolle er weiter dabei bleiben. Einen Streit musste er schon schlichten.