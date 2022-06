Das planen zwei kleine Zerbster Kirchengemeinden zu Weihnachten

Heiligabend ist für die Kirchengemeinden auch in diesem Jahr wieder eine organisatorische Herausforderung. In zwei kleinen Zerbster Gemeinden könnte es Überraschungen geben.

Heiligabend feiern die Christen die Geburt von Jesus. In den Kirchen wird im zweiten Corona-Jahr unterschiedlich damit umgegangen.

Moritz/Grimme - Auf die Zusammenkunft in der Kirche will Annemarie Reimann in Grimme verzichten. Die Ortsbürgermeisterin und Vorsitzende des Gemeindekirchenrates setzt auf eine andere Aktion. „Was wir machen, wissen wir noch nicht genau. Aber wir machen was“, sagt sie.