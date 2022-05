Das steht dieses Jahr in Steutz an

Mit Maßnahmen aus dem vergangenen Jahr, die noch nicht erledigt wurden, geht es für Steutz in das neue Jahr. Zahlreiche Veranstaltungen sind außerdem geplant.

Die Sandmännchenkinder in Steutz hatten 2021 viel Spaß beim Fahren mit der Eisenbahn.

Steutz - Auf ein relativ ruhiges Corona-Jahr blickt die Ortschaft Steutz zurück. Viel konnte nicht stattfinden, dennoch gab es Höhepunkte. In Steckby wurden zwei tolle Wochenenden gefeiert: Sommerkarneval und Schlagerfestival und dann drei Tage Dorfjubiläum. „Das waren schöne Veranstaltungen“, so Ortsbürgermeisterin Gundel Schayka. Der Verein Ländliches Leben Steutz/Steckby konnte sein Mittelalteressen veranstalten, die Feuerwehr das Herbstfeuer. Ein Kaffeeklatsch zum Erntedank fand im Bürgerhaus statt. Die Weihnachtsmärkte wurden abgesagt, aber zumindest gab es für die Steppkes der Steutzer Kita noch ein bisschen Weihnachtsmarktfeeling mit Eisenbahn und Popcorn auf dem Kirchplatz und Geschenken von der Ortschaft. Abgehakt das alte Jahr und aufgebraucht der Verfügungsfond: So ein Dorffest kostet schließlich einiges und mit 150 Euro wird noch das Bowlen für die Jugendfeuerwehr finanziert.