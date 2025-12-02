Wer setzt sich schon gern mit dem Tod auseinander? Im Zerbster Anhalt-Hospiz ist das Thema Sterben allgegenwärtig. Viele Menschen haben großen Respekt vor dem, was das Team täglich leistet und sammeln deshalb Spenden.

Den letzten Weg in Würde gehen: Wie Zerbster den letzten Weg im Anhalt-Hospiz unterstützen

Groß war die Freude beim Team des Anhalt-Hospiz' Zerbst über die Spende in Höhe von 500 Euro vom Sanitätshaus Strehlow.

Zerbst - Das Ende des Lebens mit Leben zu füllen - das hat sich das Anhalt-Hospiz auf die Fahne geschrieben. Das ist nicht immer einfach und auch nicht immer günstig. Daher ist man auf Untertsützung angewiesen.