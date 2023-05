Zerbst - Rund 2,15 Millionen Euro sollen 2024/25 in die Neugestaltung der Parkanlagen zwischen Rathenau-Platz und Heidetor fließen. Möglich macht das eine Förderung des Bundes in Höhe von 1,83 Millionen Euro – „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“. Doch an die rund 1,8 Fördermillionen sind einige Bedingungen geknüpft, wie Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) im Haupt- und Finanzausschuss noch einmal ausführte.

