Der Einsatz für den Erhalt der Walternienburger Grundschule zahlt sich am Ende doch noch aus

Im Beisein von Schulleiterin Birka Heinsdorf übergab Ortsbürgermeister Jörg Hausmann (M.) zusammen mit dem Vorsitzenden des Schulelternrates Thomas Reek symbolisch die 1352 gesammelten Unterschriften zum Erhalt der Walternienburger Grundschule an den Zerbster Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD; r.) und dem Gommeraner Stadtchef Jens Hüberbein (parteilos; l.)

Walternienburg - Die Sorgenfalten sind kleiner geworden, wenn auch noch nicht ganz verschwunden. Doch der Termin vor der Grundschule von Walernienburg verbreitet Zuversicht. Die Anwesenden eint, dass sie den Standort nicht ohne Weiteres aufgeben wollen. „Wer nicht kämpft, hat schon verloren“, formuliert es Ortsbürgermeister Jörg Hausmann und erntet spontanen Applaus von all den Eltern, die sich auf Abstand eingefunden haben.

Er sei hier selbst zehn Jahre zur Schule gegangen - in die damalige POS „Wilhelm Pieck. Seine vier Kinder lernten später in dem Gebäude Rechnen, Schreiben und Lesen, als es bereits die Grundschule war, für deren Erhalt sich Hausmann jetzt mit viel Herzblut engagiert und dabei ist er bei Weitem nicht allein.

Gebietsreform schwächt den Grundschulstandort

Ortschaftsrat und Schulelternrat setzen sich seit längerer Zeit für eine ausreichende Unterrichtsversorgung und personelle Ausstattung der kleinen Landschule ein. Ein Anliegen, das rege Unterstützung findet. Das beweist die Unterschriftensammlung, die im April im gesamten Einzugsbereich der Grundschule „An der Nuthe“ durchgeführt wurde. Als „Schatz“ bezeichnet Jörg Hausmann die Listen, die in einem dicken Aktenordner abgeheftet sind. Stolz verkündet er die Anzahl von 1352 Unterzeichnern. Besonders freut sich Hausmann über die knapp 100 Unterschriften aus Lübs und Prödel.

Bis zur Gebietsreform gehörten die beiden Dörfer zusammen mit Dornburg zum Schulbezirk von Walternienburg. Der Wechsel ins Jerichower Land durch die Eingemeindung nach Gommern „hat uns geschwächt“, blickt Jörg Hausmann zurück. Dieser Nachwuchs fehlt - zumindest bislang. Zwar wird es keine kreisübergreifende Zuordnung der drei Orte zum Walternienburger Schulbezirk geben, aber dem freiwilligen Wunsch der Eltern, ihre Kinder „An der Nuthe“ einschulen zu lassen, sollen keine Hürden in den Weg gelegt werden.

Eltern aus Nachbarorten wollen unterstützen

Und das Interesse besteht, wie Karsten Eins informiert. Er gehört dem Elternkuratorium der Lübser Kita an, das sich mal umhörte. Fazit: Pro Jahr wären es fast immer fünf Kinder, mit denen der „funktionierende Standort in Walternienburg“, so Eins, gestärkt werden könnte.

Persönlich stehe er dem offen gegenüber, sagt der Gommeraner Bürgermeister Jens Hünerbein (parteilos). Sollten es jedoch deutlich mehr Kinder sein, würde er sein Veto einlegen, um die Grundschule in Gommern nicht zu gefährden. Die Entscheidung treffe er aber nicht allein, sondern das politische Gremium, betont Hünerbein.

Anzahl der Kinder ist entscheidend

Seine Aussage hören nicht nur die Walternienburger gern, auch der Zerbster Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) vernimmt sie wohlwollend. Denn sein immer wieder erklärtes Ziel ist es, alle vier Grundschulstandorte im Umland zu erhalten. Zwar gehen die derzeitigen Prognosen von sinkenden Schülerzahlen aus, allerdings kann sich das durchaus ändern. „Zuzug ist ein Thema“, so Dittmann, der seine Ausführungen jedoch mit einer schlechten Nachricht beginnt. Demnach wird momentan nur noch von zwölf Erstklässlern im neuen Schuljahr ausgegangen - die Mindestschülerzahl liegt bei 15, für die gesamte Schule bei 60 (aktuell sind es 53).

Aus dem Grund wurde eine Ausnahmegenehmigung beantragt. „Und wir haben das positive Signal bekommen, dass eine Anfangsklasse genehmigt wird“, berichtet der Bürgermeister vom einem Gespräch im Landesschulamt Anfang voriger Woche. Dies könne zugelassen werden, weil die Chance auf Bildung eines Schulverbundes mit der Zerbster Grundschule „An der Stadtmauer“ besteht, wie Dittmann erläutert.

Mit Verbundidee Zeit für freiwillige Öffnung schaffen

Walternienburg würde in dem Fall als Außenstelle fortgeführt. Dies ist Plan B, mit dem schlichtweg Zeit gewonnen werden soll, um den Standort „An der Nuthe“ durch die freiwillige Öffnung des Schulbezirks für Kinder aus Lübs, Prödel und Dornburg zu stabilisieren. Durch eine entsprechende Vereinbarung zwischen Zerbst und Gommern soll dies möglich werden. Denn wenn eine solche existiert, hat das Landesschulamt gute Gründe, um Eltern den gewünschten Ausnahmeantrag zu bewilligen, der beim Besuch einer Schule außerhalb des Einzugsbereiches notwendig ist. „Wesentliches Problem wird die Schülerbeförderung sein“, meint Jens Hünerbein. Für deren Organisation sei der Landkreis verantwortlich, der Schüler weggibt, bemerkt Dittmann.

Es ist eine weitere Herausforderung, der sich die Walternienburger entschlossen stellen. Zumal sie nun deutlich hoffnungsvoller in die Zukunft blicken. Dazu gehört, dass Referendarin Lucie Weferling fortan den bislang ausgefallenen Englischunterricht in den Klassen 3 und 4 übernimmt, wie Jörg Hausmann informiert. Die junge Frau würde auch gern die Stelle antreten, die mit Jahresende durch das altersbedingte Ausscheiden einer Lehrerin frei wird. Bislang stehen dem bürokratische Hürden gegenüber.

Lucie Weferling ist übrigens gebürtige Walternienburger genauso wie Elisabeth Rose-Weller, die ebenfalls in ihren Heimatort samt Familie zurückgekehrt ist. Sie hat sich ihrerseits beworben, um ab September als Musiklehrerin in der Grundschule „An der Nuthe“ anzufangen.