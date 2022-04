Der Fanfarenzug Lindau hat die politische Wende und Corona überlebt

Lindau - 2020 hätte der Lindauer Fanfarenzug feiern können. 60 Jahre seit der Gründung wären der Anlass gewesen. Ein großes Stadtfest war in Lindau geplant, bei dem auch die Musiktraditionen gewürdigt werden sollten. Alles abgesagt, und auch in diesem Jahr konnten die Feierlichkeiten nicht nachgeholt werden. Was die Zukunft bringt, steht in den Sternen.