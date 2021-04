Der Jugendbauernhof in Deetz wird für sein besonderes Projekt und für seine Jugendförderung ausgezeichnet

Deetz

Eigentlich hätte es eine große Auszeichnungsveranstaltung schon im November geben sollen. Mit allen Preisträgern und der Vorstellung ihrer Projekte. Doch aus bekannten Gründen musste die Preisverleihung nun anders organisiert werden. Alle Preisträger wurden angefahren und einzeln geehrt. Am Dienstag war der Europa-Jugendbauernhof Deetz an der Reihe.

Der Verein gehörte zu den Bewerbern um den Demografiepreis Sachsen-Anhalt 2020. Der Landeswettbewerb findet seit 2013 jährlich statt. Die neun Demografiepreise werden für Projekte in den drei Wettbewerbskategorien „Bewegen – Perspektiven für Jung & Alt“, „Aufbauen – Nachwuchs fördern & Fachkräfte sichern“ sowie „Anpacken – Lebensfreude in Stadt & Land“ verliehen. Sie sind mit insgesamt 9900 Euro aus dem Landeshaushalt dotiert. Hinzu kommen zwei von Sponsoren bereitgestellte Sonderpreise mit insgesamt 2500 Euro.

189 Vereine bewerben sich

Insgesamt bewarben sich im vergangenen Jahr 189 Vereine und Initiativen. Der Jugendbauernhof wurde von einer Jury für einen der elf Preise auserwählt. Das Projekt „Der Landwirt ist der wichtigste Beruf auf der Welt“ hatten der Leiter des Jugendbauernhofes Ulrich Weimeister und sein Team eingereicht. Dafür gab es in der Kategorie „Aufbauen: Nachwuchs fördern & Fachkräfte sichern“ den 3. Platz, der mit einem Preisgeld von 800 Euro dotiert ist.

Der Minister für Landesentwicklung und Verkehr, Thomas Webel, hatte darauf verwiesen, dass die inzwischen achte Bewerbungsrunde um den begehrten Preis auch unter den komplizierten Corona-Bedingungen ein vielfältiges Echo gefunden habe: „Alle Bewerbungen zeugen vom Willen und der Bereitschaft zahlreicher, oft ehrenamtlich tätiger Menschen, sich aktiv für ein lebenswertes und attraktives Sachsen-Anhalt zu engagieren.“

Engagierte Arbeit wird auf Jugendbauernhof Deetz geleistet

Die Übergabe des symbolischen Schecks und eines gläsernen Pokals fand nun vor Ort in Deetz statt. Die Aufgabe hatte Harald Kreibich als Vertreter des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt, das den Wettbewerb ausschreibt, übernommen. "Es ist sehr hoch einzuschätzen, was Sie und Ihre Mitarbeiter tun“, zollte er Ulrich Weimeister Anerkennung. Es werde eine tolle engagierte Arbeit geleistet. Als zweifacher Opa finde er es toll, wenn die Kinder lernen, dass das Gemüse und das Fleisch nicht vom Aldi kommen, so Kreibich. Es sei wichtig für sie zu erfahren, was alles daran hängt, damit die Menschen zu essen haben.

"Schön, wenn die Kinder aus den Großstädten das Leben auf dem Land kennenlernen", sagte Harald Kreibich, denn: „wenn wir auch in Zukunft noch etwas essen wollen, brauchen wir die Landwirtschaft.“ So betreibe der Jugendbauernhof eine aktive Nachwuchsförderung. Vielleicht wächst ja bei dem ein oder anderen Kind der Wunsch, einmal in die Landwirtschaft zu gehen.

Die Kinder und Jugendlichen, die den Jugendbauernhof in Deetz besuchen – ob bei Klassenfahrten, Projekttagen oder Gruppenreisen – erfahren einiges rund um die „grünen Berufe“. In dem Projekt „Der Landwirt ist der wichtigste Beruf auf der Welt“ wird die Bedeutung dieses Berufes vermittelt. Die Kinder werden an Arbeiten in der Tierhaltung und Landwirtschaft, in der Natur und Umweltbildung herangeführt, um das Interesse bei ihnen dafür zu wecken.

Prämie fließt in Projekte der Einrichtung

Ulrich Weimeister hat die Erfahrung gemacht, dass die meisten Kinder für das Bauernhofleben zu begeistern sind. Sie übernehmen gern Aufgaben mit den Tieren. „Das Ausmisten steht immer ganz hoch im Kurs“, sagte er. Außer Kühe gibt es auf dem Hof eigentlich alle Tiere, die traditionell zum bäuerlichen Leben gehören. Bei den Kühen bestehen allerdings beste Beziehungen zur Vrieswoud KG im Ort, wo die Gruppen sich dann die Milchviehhaltung direkt anschauen können.

Mit den Gästen machte Ulrich Weimeister einen kleinen Rundgang über den Bauernhof und zeigte auch die neuen Seminarräume im Nebengebäude, die den ganzjährigen Betrieb der Einrichtung unterstützen und zum Glück noch vor Corona fertig gestellt werden konnten. Die Prämie für den Demografiepreis soll natürlich in die Projekte der Einrichtung mit einfließen und den Kindern wieder zu Gute kommen, kündigte Ulrich Weimeister an. Nur die Kinder müssen bald wieder kommen...