Deutsche Bahn: Für Zerbster Pendler bleibt nach Fahrplanwechsel alles beim alten

Am 12. Dezember ist bei der Deutschen Bahn (DB) Fahrplanwechsel. Für den Zerbster Haltepunkt ändert sich wenig. In Richtung Magdeburg läuft wieder alles planmäßig. Am Knoten Dessau-Roßlau kommt es allerdings weiter zu Behinderungen und Schienenersatzverkehr.

Zerbst - Am 12. Dezember ist bei der Deutschen Bahn (DB) Fahrplanwechsel. Für den Zerbster Haltepunkt ändert sich wenig. In Richtung Magdeburg sind, wie bisher auch, täglich 23 Bahnen unterwegs. Auch die Abfahrtszeit des Stundentaktes – vier Minuten nach der vollen Stunde – bleibt, wie sie ist. 17 Züge sind es, die stündlich in die Landeshauptstadt fahren. Sechs Verbindungen kommen dazu, die in den Stoßzeiten Reisende und Pendler nach Magdeburg bringen.