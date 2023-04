Verkehrswende Reaktivierung: Wie stehen Sachsen-Anhalt, Deutsche Bahn und NASA zur Bahnstrecke Barby - Güterglück?

Deutschland-Takt – öfter, schneller, pünktlich, überall – so sollen die Züge der Deutschen Bahn (DB) spätestens 2030 in ganz Deutschland rollen. Auch Schönebeck, Barby und Zerbst könnten vom Zukunftsbündnis Schiene 2030 profitieren, so zumindest der Plan.