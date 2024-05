Zum Museumstag am Sonntag ist das UuieZeum in Bias geöffnet. Zur Geschichte des Dorfes gibt es auch eine Ausstellung mit Fotos von Alfred Pakendorf zu sehen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bias. - Am Sonntag ist nicht nur Pfingstsonntag, sondern auch Museumstag. Und zwar Internationaler und er wird in ganz Deutschland gefeiert. Über 1.400 Museen bieten den Besuchern unter der Prämisse „Museen mit Freude entdecken“ analoge und digitale Aktionen, ermöglichen besondere Einblicke in die vielfältige Museumslandschaft und präsentieren sich als Orte des Wissens und des gesellschaftlichen Miteinanders. Wer mitfeiern will, kann das auch im beschaulichen Bias.