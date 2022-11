„Die Himmel rühmen“ - Heino macht auch Halt in der Marienkirche Dessau

Es gibt heutzutage kaum noch Sänger, die wirklich jeder kennt. Heino ist die Ausnahme. Momentan tourt der Volkslied- und Schlagersänger durch Deutschland und Österreich und macht auch Stopp in Dessau. Was die Besucher erwartet ...

Dessau/Zerbst - Blonde Haare, schwarzer Sonnenbrille und eine markant charakteristische Stimme – so wurde Heinz Georg Kramm, so Heinos bürgerlicher Name, zur Ikone. Seit mehr als 60 Jahren steht Heino auf der Bühne, tourt durch die ganze Welt, aber vor allem durch Deutschland – und das noch immer ziemlich erfolgreich. Die Konzerte seiner aktuellen Kirchen-Tour „Die Himmel rühmen – Festliche Lieder“ in Österreich sind bereits ausverkauft.