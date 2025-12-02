Nach Bekanntwerden der Pläne die Helios-Klinik Zerbst zum 19. Dezember zu schließen, entbrannte ein Sturm der Entrüstung. Bürgermeister Andreas Dittmann und seine ganze Stadt kämpften für den Erhalt des Stadtortes - mit Erfolg.

Die Kuh ist vom Eis: Krankenhaus in Zerbst ist gerettet - Was bisher bekannt ist

Der Krankenhausstandort Zerbst und die Notaufnahme bleiben erhalten.

Zerbst - Der Kampf hat sich ausgezahlt. Das Krankenhaus in Zerbst bleibt am Netz. Wie Landrat Andy Grabner am Abend (2. Dezember) mitgeteilt hat, haben sich der Landkreis Anhalt-Bitterfeld und die Helios Kliniken GmbH haben nach intensiven und konstruktiven Gesprächen auf erste Eckpunkte für die Zukunft des Krankenhausstandortes Zerbst verständigt. Ziel sei eine moderne und dauerhaft tragfähige Gesundheitsversorgung für die Region in kommunaler Trägerschaft.