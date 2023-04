Der Regen machte dem Frühjahrsputz in Güterglück einen Strich durch die Rechnung. Nur eine Truppe gab nicht auf.

Güterglück - Eigentlich waren alle Güterglücker am Sonnabendvormittag zum großen Frühjahrsputz aufgerufen. Es kamen sogar einige zum Treffpunkt am Tiergehege, doch das Wetter war äußerst ungünstig, um rings um den Dorfteich irgendwas in Angriff zu nehmen. Ortsbürgermeister Moritz Schwerin blies die Aktion ab.