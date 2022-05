Die Zerbster Jecken sind los: Narren holen sich Rathausschlüssel und Kasse

Nach einem Jahr zum Nichtstun verdammt, waren am Sonnabend auf der Schlossfreiheit wieder die Jecken los. Sie fordern traditionell am Sonnabend nach dem 11.11. den Rathausschlüssel und die Stadtkasse – allerdings nicht ohne Gegenwehr.

Zerbst - „Die Session startet heut und jetzt, der Bürgermeister ist schon abgesetzt“, brüllten die Jecken in alter Tradition am Sonnabendvormittag vor der Rathaustür auf der Schlossfreiheit. Doch so einfach war es dann doch nicht. Denn so ganz ohne Gegenwehr wollte Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) den der geballten Narrenschar das Feld nicht überlassen.