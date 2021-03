Ein positives Signal im Corona-Chaos: 74 Laptops werden an die sechs Grundschulen der Stadt Zerbst verteilt.

Zerbst l An der Wand im Computerkabinett der Zerbster Astrid-Lindgren-Grundschule hängen noch die Bilder von den technischen Anfängen – kleine Kinder vor großformatigen Rechnern, dicken Monitoren. Das waren die "fürchterlichsten Anschaffungen“ zu jener Zeit, so der Zerbster Bürgermeister Andreas Dittmann – Firmen sonderten ihre Computer aus und beschenkten Grundschulen.



Die Computer, die zuletzt von den Astrid-Lindgren-Schülern genutzt wurden, sind schon eine andere Generation, aber inzwischen auch zu alt. „Schrott“ bis auf einige Teile, die ausgebaut werden, so der Amtsleiter Zentrale Dienste bei der Zerbster Stadtverwaltung, Nico Ruhmer. Für diese 14 Computer gibt es jetzt 15 neue Notebooks an der Grundschule im Amtsmühlenweg. Die wurden von den IT-Spezialisten der Stadt Zerbst, Tobias Engel und Martin Teschke, eingerichtet. Nach den Osterferien kann es dann losgehen, dass die Kinder damit arbeiten.



Digitalisierung der Schulen – darum geht es. Um diese weiter voranzutreiben, wurde zwischen dem Bund und den Ländern die Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt 2019-2024 geschlossen. Diese wurde auf Grund der weltweiten Covid19-Pandemie um das Sofortausstattungsprogramm ergänzt. Dabei handelt es sich um eine finanzielle Förderung für die Schulträger im Land zur Anschaffung von schulgebundenen mobilen Endgeräten.



Rund 40.000 Euro für Anschaffung mobiler Endgeräte

Für das Sofortausstattungsprogramm stellte der Bund den Ländern 500 Millionen Euro zur Verfügung. 13 758.200 Euro entfielen auf Sachsen-Anhalt. Zusätzlich zu den Finanzhilfen des Bundes stellte das Land selber noch Mittel in Höhe von 1 528 700 Euro zur Verfügung. Diese Mittel wurden auf alle Schulträger im Land verteilt, wobei sich der Anteil eines Schulträgers aus dem Verhältnis der Gesamtschülerzahl des Schulträgers zur Gesamtschülerzahl in Sachsen-Anhalt als Berechnungsgrundlage ergibt.



Die Stadt Zerbst/Anhalt hat 39.541,84 Euro zur Anschaffung mobiler Endgeräte erhalten. Eigenmittel waren nicht notwendig, da die Förderquote 100 Prozent beträgt. Damit die Stadt diese Mittel ausgeben darf, wurde im Juni 2020 ein Vertrag mit dem Land Sachsen-Anhalt geschlossen. Die Gelder sollten bis 31.12.2020 durch die Stadt ausgegeben werden. Am 18. Februar hat die Stadt das Geld schließlich vom Land Sachsen-Anhalt erhalten.



„Wir haben auf die Aussage vertraut, dass die Förderung kommt“, so Andreas Dittmann. Hätte man die Rechner erst mit dem Erhalt der Zuwendung bestellt, wären diese noch längst nicht da. Die Übergabe in der Astrid-Lindgren-Grundschule war nun der Auftakt für die Verteilung der Endgeräte an allen Grundschulen der Stadt Zerbst.



Betrieb der Geräte muss Zerbst übernehmen

Die Anschaffung ist das eine, der Betrieb der Geräte liegt nun bei der Kommune. Da lohnt es sich, eigene IT-Spezialisten, das Team soll noch um eine Person verstärkt werden, zu haben. Für große und kleine Probleme kann man sich immer an die Männer wenden, ist Schulleiterin Heike Bengner froh über die Unterstützung. Das PC-Kabinett wird an der Lindgren-Grundschule in allen Klassenstufen genutzt und alle Kolleginnen sind eingebunden. Immer halbe Klassen können hier arbeiten, und die Kinder lieben es.



Mit der AG Schülerzeitung nutzt die pädagogische Mitarbeiterin Elke Meinhold die Computer, ebenso werden diese bei den pädagogischen Angeboten genutzt. Lernprogramme, Texte schreiben und Recherchieren – Schritt für Schritt lernen die Kinder den Umgang. „Das Internet ist allgegenwärtig“, so Elke Meinhold. Die neuen Notebooks sind eine „Ergänzung zum digitalen Klassenzimmer“, so die Schulleiterin, ein Klassenset Schülertablets steht ebenso zur Verfügung.



Die neuen Notebooks sind aber auch dafür gedacht, dass sie ausgeliehen werden können. Dazu braucht man jedoch noch ein Regelwerk. Das wird hoffentlich vor der nächsten Schulschließung vorliegen. In Lehrerhänden sollte es dann liegen, Ausleihe und Rückgabe abzuwickeln. Da damit ein gewisser Aufwand verbunden ist, wäre eine Abminderungsstunde für denjenigen wünschenswert, so Heike Bengner. Auch welche Schüler von der Ausleihe Gebrauch machen können, soll bei der Schule liegen.



74 Laptops werden schrittweise verteilt

Vor der Anschaffung der Notebooks war eine Abfrage bei den Grundschulen erfolgt. Für die sechs Zerbster Grundschulen konnten von dem verfügbaren Betrag insgesamt 74 Laptops angeschafft werden. Diese werden nun schrittweise verteilt.



Die Grundschule An der Stadtmauer bekommt ebenfalls 15 neue Notebooks, wie auch die Grundschule Vorfläming Dobritz und die Lindauer Grundschule An der Burg. Für die Walternienburger Grundschule An der Nuthe sind es sieben neue Notebooks, ebenso wie für die Steutzer Grundschule an der Elbaue. Die Steutzer hatten zuletzt gar keine Geräte, dass Computerkabinett war vor Jahren aufgelöst worden.



Grundsätzlich wird das Ziel verfolgt, bestehende PC-Technik in den Computerkabinetten, die bereits in die Jahre gekommen ist und nicht mehr den Sicherheitsanforderungen genügt, zu erneuern. "Grundsätzlich freuen wir uns über jedes neue Gerät“, sagte die Schulleiterin der Grundschule An der Stadtmauer, Manuela Aretz in Anbetracht der zu erwartenden Notebooks. Keine Frage, seien 15 Notebooks für eine Schule mit 245 Kindern nicht ausreichend und nicht vergleichbar mit einer kleinen Schule mit 60 Kindern. Natürlich muss die Stadt bestrebt sein, gerecht zu verteilen. „Wir wissen, das die Stadt uns doll unterstützt“, so Manuela Aretz und „wir hoffen natürlich, dass es weiter geht.“



Bedenken bezüglich Leihgeräten

In Lindau will man erst einmal warten, was genau da kommt, und was die Geräte leisten können, was aufgespielt ist, etc. Um die Kinder, die zu Hause keine Möglichkeiten haben, bei Bedarf mit Leihgeräten auszustatten, wäre man mit der Anzahl gut aufgestellt. Die Frage sei nur, ob dann zu Hause auch Internet vorhanden ist und mit der Technik umgegangen werden kann, hat Schulleiterin Katharina Schub so ihre Bedenken. Sie hält es derweil für wichtig, dass vor allem die Laptops für die Lehrer kommen, damit diese damit arbeiten können.



Leihgeräte für Lehrkräfte sind in der weiteren Planung für diese und die folgenden Jahre vorgesehen. Im Februar wurde durch Bundesbildungsministerin Anja Karliczek eine Bund-Länder-Vereinbarung zur Ausleihe von Laptops an Lehrkräfte unterzeichnet. Auch hierfür sollen 500 Millionen Euro an die Länder fließen, um deren Lehrer mit mobiler Technik auszustatten. Wieviel dabei für Zerbst abfällt, ist gegenwärtig noch nicht bekannt.



Im Rahmen des Förderprogramms Fibre4EduLSA sollen außerdem alle Schulen im Land Sachsen-Anhalt bis Ende 2021 mit einem Glasfaseranschluss versehen werden. Die Stadt Zerbst/Anhalt hatte die notwendigen Anträge im März 2020 eingereicht. Das Land übernimmt sowohl die Anschlusskosten als auch die monatlichen Betriebskosten bis 2023. Über dieses Jahr hinaus wurde noch keine Regelung getroffen.



Weitere Arbeiten sind durch Telekom notwendig

Im Januar 2021 erfolgten durch die Telekom erste Installationsarbeiten in den Grundschulen. Weitere Arbeiten, wie das Einrichten der Hardware, Anschluss zwischen Vermittlungskasten und Gebäuden etc., sind notwendig und liegen in Verantwortung der Telekom. Die Stadt unterstützt, sofern notwendig.



Aus dem primären Förderprogramm „Digitalpakt Schule“ werden der Stadt Zerbst/Anhalt weitere 334.715 Euro Fördermittel zur Verfügung gestellt. Dabei handelt es sich um eine 90-prozentige Förderung.



Inklusive der Eigenmittel wird die Stadt bis Ende 2023 zusätzlich zirka 375.000 Euro in den Grundschulen investieren, um das WLAN-Netz flächendeckend einzurichten und möglichst viele Klassenzimmer mit einer interaktiven Tafel auszustatten. Der Großteil der Kosten fällt bei den notwendigen Elektroinstallationsarbeiten an.