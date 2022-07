Diskussion um Notrufe: Genehmigte Feuer sorgen in Zerbst für Fehlalarme

Zwei Feuerwehreinsätze am frühen Abend des 18. Dezember und ein sich anschließender Facebook-Post sorgen für Diskussionen. Der Zerbster Ortswehrleiter Steffen Schneider bittet Personen, die einen Brand melden, doch etwas genauer hinzusehen. Diese Aussage stößt bei einigen Usern auf Unverständnis.

Ein gemeldeter Gebäudebrand in Zerbst entpuppte sich am 21. August als Gartenfeuer – als angemeldetes Gartenfeuer

Zerbst - Was war passiert? Feuerwehr und Polizei wurden am 18. Dezember um 16.45 Uhr zum Kuxwinkel gerufen – „Kleinbrand, unklarer Feuerschein“, hieß es in der Alarmierung. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte es tatsächlich – und das nicht zu knapp. Aus einiger Entfernung sah es aus, als brenne ein riesiger Strohhaufen.