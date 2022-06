Feierlichkeiten Dorffest: Lepser lassen Traditionen aufleben

In Leps wird wieder gefeiert. Nach Jahren der Pause wegen der Corona-Pandemie zog es die Bürger wieder zu einem gemeinsamen Fest an den Sportplatz am Ortsrand. Für den kleinen Ort ist die Veranstaltung, auch durch steigende Preise, ein finanzieller Kraftakt.