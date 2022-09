Dorfkirche Garitz: Tony Cragg sorgt für Kunstgenuss

Am Altar und an den Kirchenfenstern hinterlässt Sir Anthony Cragg seine Spuren und schafft in Garitz ein besonderes Erlebnis.

Garitz - Großer Bahnhof am 27. September 2022 in Garitz. Der international renommierte Bildhauer Tony Cragg besucht den kleinen Zerbster Ortsteil Garitz, um die Einweihung der Dorfkirche nach der Sanierung mitzuerleben. Dass die Kirche so viel Aufmerksamkeit erregt, liegt vor allem an ihm.