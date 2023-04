Der Film- und Fernsehcircus Moreno gastiert in Zerbst - worauf sich die Besucher freuen können, was die Karten kosten und wann es Ermäßigungen gibt.

DSDS-Teilnehmer Taro Sperlich ist neben Pferden, Eseln und Schneemann Olaf in Zerbst zu erleben

Der Film- und Fernsehcircus Moreno gastiert in Zerbst. Im Schlossgarten wurde das Zelt aufgebaut.

Zerbst - „Manege frei, das bunte Spiel beginnt!“ heißt es ab 6. April in Zerbst. Bis zum 16. April gastiert der Film- und Fernsehcircus Moreno in der Stadt. Aber was erwartet die Besucher zu welchem Preis?