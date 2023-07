Eine Ex-Berlinerin hat aus New Mexico in den USA etwas ganz Scharfes mit in den Fläming nahe Zerbst gebracht und baut es an: Chili, 40 verschiedene Sorten.

Nedlitz - Was hat ein Rockkonzert mit Chilis.

Die einstige Berlinerin hat sich vor einigen Jahren gegen den Trubel und Hektik entschieden und ist nach Nedlitz gezogen. Nach vielen Jahren in New Mexiko in den USA hat sie ihre Chilis mit in die Einheitsgemeinde Zerbst mitgenommen.

Verkauf lohnt sich nicht

Im vergangenen Jahr verkaufte sie einen Teil ihrer Ernte noch an Soßenproduzenten. „Das lohnt sich aber nicht“, sagt sie. Die ganze Arbeit mit den Pflanzen werde nicht vernünftig honoriert. Deshalb hat sie in diesem Jahr nicht vor, einen Teil ihrer Ernte zu verkaufen. Die Ernte will sie lieber selbst verarbeiten.

Hinter dem Haus, welches so ziemlich in der Mitte der Ortschaft liegt, hat sie ausreichend Platz für die vielen Chilipflanzen. Dabei unterscheiden die sich kaum oder nur wenig von Paprikapflanzen. Blüten und Wunsch ähneln sich sehr. Nur wenn sich die Früchte bilden, zeigen sich die Unterschiede. Gut 40 verschiedene Sorten baut Nikki Zeuner in ihrem Garten an. Ihre Erfahrung ist groß. Aus dem Kopf kennt sie die verschiedenen Sorten und Eigenschaften.

Einige der Pflanzen haben bereits kleine Schoten gebildet. Doch viele blühen gerade erst und lieben die Wärme. Dabei stammen die Pflanzen aus Südamerika, wo es sehr heiß werden kann. Auch Tomaten oder Mais stammen hierher. Die Wärme lieben die Pflanzen. Kälte können sie allerdings nicht vertragen.

Der Duft überrascht

Aus den Chilischoten fertigt Nikki Zeuner selbst die verschiedenen Dips und Soßen. Dabei überrascht der Geruch der Soßen, die sie zeigt. Sie riechen fruchtig und lecker. Erst nach dem Genuss lässt sich die Schärfe auf der Zunge spüren.

Manche Schoten fermentiert sie vor der weiteren Behandlung. Das macht die Soßen viel länger haltbar, schildert sie. In kleinen Gläsern weckt sie ihre Kreationen ein, um sie für später aufzubewahren. Professionell will sie allerdings nicht in die Produktion einsteigen. Dafür habe sie keine entsprechend ausgerüstete Küche, erzählt sie. So beschränke sich ihre Arbeit darauf, die Dips herzustellen und sie vielleicht mal Freunden und Bekannten zu geben, wenn diese Interesse haben.

Nikki Zeuner mit kleinen Chilischoten in der Hand Thomas Höfs

Dabei kennt sie sich mit der unterschiedlichen Schärfe der kleinen Früchte sehr gut aus und kann diese sehr genau dosieren. Längst nicht jede Kreation ist sofort scharf. Mancher Dip entfaltet er mit einiger Verzögerung seine Schärfe, andere Kreationen brennen dagegen sofort.

In der Zukunft werde die Bedeutung der Chilischoten sicherlich zunehmen, ist sie überzeugt. Die Küche hierzulande verändert sich und ist auch Einflüssen aus anderen Regionen unterworfen. Schärfe spielt bislang noch keine so große Rolle bei den Gerichten. Das kann sich ändern und vielleicht mancher Speise mehr Pep geben.

Abwechslung zum Job

Zumindest sorgt die Chili schon bei der Verarbeitung in der Küche mit ihrer scharfen Eigenschaft dafür, dass dort ganz sauber gearbeitet werden müsse, beschreibt Nikki Zeuner. Ein Handtuch für Hände und Gesicht gehe gar nicht. Denn die Schärfe werde auch über die Haut spürbar. Das weiß sie und verhält sich entsprechend umsichtig, wenn sie mit den kleinen Schoten in der heimischen Küche hantiert. Allerdings bestehen ihre Dips nicht ausschließlich aus Chili. Sie nutzt als Basis auch Tomaten, die sie ebenso selbst zieht und sich auf eine reiche Ernte freut.

Tomaten passen wegen der Farbe und wegen des Geschmacks sehr gut zur Chili. Im vergangenen Jahr hatte sie beim Rockkonzert Tapas mit Chilifüllung angeboten. Das könne sie sich auch in Zukunft mal wieder vorstellen, schildert sie. Vielleicht haben die Nedlitzer Interesse an einer kulinarischen Reise. Einmal im Jahr feiern die Einwohner groß ihr Erntedankfest. Dazu würde der kulinarische Ausflug sicherlich sehr gut passen. Außerdem handelt es sich bei den Chilisorten um die eigene Ernte aus dem Ort.

Für Nikki Zeuner ist der Chilianbau auch Abwechslung zu ihrem Job. Dabei arbeitet sie seit Monaten schon aus dem eigenen Haus für ein gemeinnütziges Unternehmen. Der Chilianbau sei eine schöne Abwechslung zum Arbeitsalltag, meint sie und genießt es dabei, täglich durch den großen garten zu streifen und dabei zu beobachten, wie sich die kleinen und großen Pflanzen entwickeln und langsam die roten, schwarzen oder grünen Schoten unter den kleinen Blättern bilden.