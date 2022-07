Ehemalige Schüler aus Zerbst treffen sich auf altem Flugplatz zum Klassentreffen

Vor 15 Jahren haben sich die Kinder von der Fohlenweide in Zerbst zum ersten Mal zu einem Klassentreffen ihrer ehemaligen 1e getroffen. Am Wochenende kamen die 80-Jährigen erneut zusammen und machten zum Jubiläum einen ganz besonderen Ausflug.

Zerbst - Der Kies knirscht unter den Reifen, als die ersten Autos auf die Begegnungsstätte auf dem GETEC-Gelände einfahren. Am Sonnabend war dort das 15. Klassentreffen der ehemaligen 1e der Grundschule 1 aus Zerbst, alle damaligen Schüler kamen aus der Fohlenweide. Warum der Flugplatz für das 15. Jubiläum ausgewählt wurde? „Als Kinder interessierte uns der Flugplatz sehr“, sagt Hans-Hermann Holländer, der das Treffen organisiert hat. „Ein Besuch des Flugplatzes war unmöglich, die Landstraße Zerbst-Dobritz war von 1945 bis 1958 gleich hinter dem Stiefelknecht bis zum Abzweig Straguth gesperrt.“ Sie seien also mit ihren Fahrrädern losgefahren, versteckten sie in Kornfeldern, um nicht aufzufallen und schlichen sich dann weiter, bis sie eine gute Sicht hatten. „Wir hatten dort einen guten Blick auf die startenden und landenden Mig 15 und Mig 17 Düsenflugzeuge. Jedes Mal waren wir froh, ohne erwischt zu werden, unsere geliebte Fohlenweide-Siedlung zu erreichen.“