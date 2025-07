Am Wertlauer Weg in Steutz finden sich an einer Eiche Nester des Eichenprozessionsspinners.

Steutz - In Miesterhorst nahe Gardelegen ist der Eichenprozessionsspinner in diesem Jahr zu einer gefährlichen Plage geworden. Denn so unscheinbar die ausgewachsenen Nachtfalter wirken, umso gefürchteter sind ihre Raupen, die jetzt auch in Steutz entdeckt wurden.