Ein Lied fürs Zerbster Heimatfest: Fünf Kandidaten wollen am 28. Juli um den Sieg kämpfen - Wer tritt alles an?

Zerbst - Wenn man dem 2021 verstorbenen Hobby-Historiker und Zerbst-Kenner Helmut Hehne glauben darf, dann feiert das Zerbster Heimat- und Schützenfest in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag – zumindest so wie wir es heute kennen. Denn 1953 findet erstmals eine „Augustveranstaltung“ in Form des heutigen Heimatfestes statt, also „die Geburt“ des Festes, wie es Helmut Hehne auf der Internetseite alt-zerbst.de beschrieben hatte.