Ein Ort, der es wert ist, Jubiläum zu feiern: Steckby veranstaltet Festwochenende anlässlich 825 Jahre

Steckby (pwi) - Lange genug war Abstinenz angesagt. Nun wurde in Steckby gleich an zwei Wochenenden hintereinander aufgedreht. Nachdem Karnevalsfreunde und Schlagerfans am vorangegangenen Woche im Lunapark auf ihre Kosten kamen, feierten am jüngsten Wochenende die Steckbyer mit Gästen. Auf 825 Jahre seines Bestehens kann das Elbdorf zurückblicken. Grund genug, dieses Jubiläum würdig zu begehen.