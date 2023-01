Abreißen und neu bauen: Aldi will in Zerbst einen Neubau errichten - Stadt hat aber etwas dagegen

Aldi-Nord will seinen Markt in Zerbst abreißen und durch einen größeren und nachhaltigeren Neubau ersetzen. Doch daraus scheint nichts zu werden, denn die Stadtverwaltung lehnt die Pläne des Discounters ab.

Zerbst - Die Stadtverwaltung wird die Mitglieder des Bau- und Stadtentwicklungsausschusses auf der nächsten Sitzung am kommenden Dienstag darüber informieren, dass der Discounter Aldi seinen Markt am Standort in der Roßlauer Straße abreißen und durch einen Neubau ersetzen möchte, was offensichtlich auf wenig Zustimmung gestoßen ist, denn der Antrag wurde abgelehnt.